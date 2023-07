Giornata da ricordare per Giulia Dragoni: la centrocampista cresciuta nel vivaio dell'Inter, oggi in forza al Barcellona, è stata infatti schierata come titolare da Milena Bertolini nella prima partita dei Mondiali femminili disputata questa mattina ad Auckland contro l'Argentina. A 17 anni ancora da compiere, Dragoni stabilisce così un record, diventando la debuttante più giovane di sempre nella storia dei Mondiali con la maglia dell'Italia, sia maschili che femminili, scalzando dal trono Beppe Bergomi, che esordì al Mondiale del 1982 a soli 18 anni.

Ai microfoni dei canali ufficiali FIGC, Dragoni ha raccontato le sue emozioni: "Onestamente è stata una sorpresa, non mi aspettavo di giocare subito. L’ho scoperto all’ultimo; ma con le mie compagne ho un grande feeling e mi sono trovata subito a mio agio. Le compagne mi hanno detto: 'Gioca come sai fare, con la personalità che hai e farai bene'. E mi hanno detto ti vogliamo bene e abbiamo fiducia in te. Mi hanno caricata. Ho pensato alla mia famiglia. Saranno orgogliosi di me. È importante per me rendere orgogliosi i miei genitori e mio fratello. Sono felice".