Un gol e un assist in due presenze in Eredevisie dopo essere tornato all'Ajax. Davy Klaassen ha iniziato nel migliore dei modi la nuova avventura.

Dopo l'assist realizzato all'esordio, l'ex centrocampista dell'Inter ha realizzato il gol che ha permesso all'Ajax di evitare la sconfitta e pareggiare la sfida giocata in casa del Go Ahead Eagles.