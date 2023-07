Ritorno al passato per José Rodolfo Pires, meglio noto come Dodò, ex terzino sinistro di Roma, Inter e Sampdoria che ha firmato, da svincolato, un contratto biennale con il Santos dopo l'esperienza all'Atletico Mineiro. Ad annunciarlo lo stesso club brasiliano. Dodò, 31 anni, non è riuscito a emergere come avrebbe potuto in maglia nerazzurra, anche e soprattutto a causa dei tanti problemi fisici avuti.