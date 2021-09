Djorkaeff esalta Ronaldo: “Pochi calciatori hanno cambiato il modo di giocare”

L'ex centrocampista dell'Inter ricorda l'approdo in Italia del Fenomeno brasiliano

"Il Fenomeno è il Fenomeno". Parola di Youri Djorkaeff, protagonista di una lunga intervista concessa a El Pais. Tra i tanti temi toccati l'ex centrocampista francese non rinuncia a Ronaldo, suo compagno di squadra nella parentesi in nerazzurro: "Quando è arrivato all'Inter ha cambiato il modo di giocare degli attaccanti. Nella storia sono pochi i calciatori che hanno cambiato il modo di giocare. Maradona era uno di loro. Lo ha fatto anche Ronaldo, ma in un'altra posizione. E ora Messi lo fa. Ho avuto l'opportunità di giocare con Zizou e Ronaldo ed entrambi hanno capito che per vincere bisognava avere una squadra forte. E hanno fatto di tutto affinché tutti intorno a loro capissero che quella era la cosa importante. La connessione è la cosa importante. Ora spero di poter giocare con Messi. Organizzerò una partita alla Fondazione solo per giocare con lui (ride, ndr)".