Al Festival dello Sport di Trento, nel pomeriggio di oggi sono andati in scena gli 'eroi' del triplete ottenuto dall'Inter nel 2010. Diego Milito, Javier Zanetti, Maicon, Julio Cesar, Paolo Orlandoni, Francesco Toldo e Marco Materazzi. Questi gli ex nerazzurri che hanno ricordato una stagione indimenticabile. Così la definisce Il Principe sul proprio profilo Facebook, dove pubblica una foto di gruppo con gli ex compagni, insieme ad un messaggio. "Bellissima serata a Trento. Emozionante rivedere ex compagni con i quali ho condiviso una stagione davvero indimenticabile...

VIDEO - LAUTARO, CHE PRESTAZIONE CON L'IRAQ: GOL, SPONDE, DRIBBLING. E ICARDI SE LO "GODE"... DAL TRONO