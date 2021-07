Dias Ferreira: “Allo Sporting solo chi serve, Joao Mario non ci mancherà”

L'ex presidente leonino: "Era una scommessa completamente al di fuori di quello che è il progetto del club"

José Dias Ferreira, ex presidente dello Sporting Lisbona, è tornato a parlare ai microfoni di Bola Branca del gran rifiuto di Joao Mario che ha preferito accasarsi al Benfica dopo la stagione del suo ritorno nel club dove è cresciuto. Assicurando che per il club leonino quella dell'ex giocatore dell'Inter non è proprio una gran perdita: "Non ci mancherà. Lo Sporting non ha dovuto fare sacrifici, non ha dovuto vendere lo stadio o fare altro per trattenere João Mário, che era molto caro. Era una scommessa completamente al di fuori di quello che è il progetto dello Sporting. Se non lo vuoi, non lo vuoi, non ne hai bisogno. Viene qui solo chi serve. Per me non c'è bisogno di un giocatore così e nemmeno lo voglio. Né deve dire che voleva molto lo Sporting, se avesse voluto molto avrebbe risoltoo con l'Inter”.