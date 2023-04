Esteban Cambiasso potrebbe tornare in Grecia e potrebbe farlo da allenatore. Secondo Gianluca Di Marzio, l'ex centrocampista dell'Inter è un'ipotesi concreta per la panchina dell'Olympiacos, ricordando come l'argentino giocò nel club biancorosso dal 2015 al 2017. La situazione non è delle migliori e un cambio in panchina ora è probabile.