Archiviata la parentesi alla Roma, il futuro di José Mourinho può essere in Arabia. Il portoghese, riferisce Gianlucadimarzio.com, avrebbe dato apertura alla proposta dell'Al Shabab, club che ha messo nel mirino anche un altro ex Inter. "Bisogna ora vedere se le parti troveranno un'intesa sui numeri e la durata dell'accordo - si legge -. Oltre a Mourinho, nella lista dell'Al Shabab c'è anche Dejan Stankovic, ex giocatore proprio del portoghese".

Per cambiare squadra Deki dovrebbe però rescindere Ferencvaros: il serbo è infatti sotto contratto con il club ungherese fino al 2027.