Sin dai tempi in cui difendeva la porta dell'Inter Primavera, Michele Di Gregorio non ha mai nascosto la sua completa ammirazione per Samir Handanovic, ex capitano dei nerazzurri. Oggi, che è tra i migliori portieri della Serie A con la maglia del Monza, il classe 1997 non ha cambiato idea: "La linea guida all'Inter era Handanovic - ha spiegato a Cronache di Spogliatoio -. E' il numero uno, anche adesso che ha smesso. Nessun fa un attacco palla come lo faceva lui".

DiGre, in seguita, parla così della sua qualità nelle uscite: "Mi porto dietro questa cosa da quando avevo 16 anni. In più ho avuto dei preparatori che credevano in questa filosofia, quindi l'ho sempre portata avanti. Tutt'oggi la alleno con Magni e Dall'Omo, poi in partita ti ritrovi questa competenza perché è un gesto che fai senza pensare. Ho migliorato questo aspetto, frenando l'impulso: prima andavo sempre al duello, magari adesso sono maturato sotto questo punto di vista".