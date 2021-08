Di Gennaro si gode la nuova avventura al Pescara: “Darò tutto me stesso”

L'estremo difensore ha da poco firmato per il club abruzzese

Attraverso i propri social, il portiere Raffaele Di Gennaro, ex Inter, ha espresso tutta la propria gioia per la sua nuova avventura al Pescara: “Sono molto contento e orgoglioso di far parte di questa importante e gloriosa società! Ce la metterò tutta e darò tutto me stesso per questi colori! Forza Pescara”, le parole del calciatore.