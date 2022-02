Di Gennaro: “L’Inter si è rinforzata, nel derby il Milan rischia di più”

C'è grande attesa per il derby di Milano in programma sabato

"Il Milan in difesa ha avuto qualche calo dopo l'assenza di Kjaer che era un vero leader - spiega -. L'Inter invece si è ancora rinforzata, si è vista la loro strategia: discussioni aperte con Perisic per il rinnovo, sono andati a prendere Gosens. Il Milan rischia di più e non solo per la classifica: ci sarà da capire se e come recupera Ibra e se avranno ancora problematiche difensive".