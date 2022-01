Di Canio sul possibile ritorno in campo di Eriksen: “Sarebbe una storia meravigliosa”

L'ex attaccante sull'ipotesi Premier League per il danese: "Potrebbe tornare nel suo mondo e alla sua vita"

Intervenuto negli studi di Sky, Paolo Di Canio, ex attaccante fra le altre del West Ham, dice la sua sul possibile ritorno in Premier League di Christian Eriksen: "Sarebbe una storia meravigliosa. Nell'ultima intervista mi è sembrato coraggioso. Il ritorno in campo sarebbe un segnale fantastico da parte di una persona che ha rischiato molto. Potrebbe tornare nel suo mondo e alla sua vita. Speriamo di rivederlo presto in campo".