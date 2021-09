De Laurentiis: “Grazie Spalletti, ha dato un gioco interessante al Napoli”

Le parole del numero uno del Napoli dopo la vittoria sul Napoli

"L'ho scelto perché è un uomo molto ordinato, diligente, non in positivo ma che gestisce le cose con fermezza, come piace a me - aggiunge -. Finora non ho nulla da eccepire. E' una persona con cui si può parlare, che non si offende per qualunque chiarimento si chieda. Non ha fantasmi nel suo ego, è un uomo felice, appagato, come altri non sono".