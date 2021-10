De Boer: “All’Inter frenato da una ‘quinta colonna’ e un ex presidente scontento”

L'ex tecnico nerazzurro: "Se avessi saputo cosa stava succedendo nel club, non avrei mai firmato coi nerazzurri"

Intervistato dal magazine Tijdschrift, l'ex ct della Nazionale olandese Frank de Boer ha ripercorso, per immagini, alcuni dei momenti salienti della propria carriera. Tra questi, anche la breve e tormentata esperienza alla guida dell'Inter del 2016, a proposito della quale De Boer svela degli aneddoti: "Sono molto legato ai valori fondamentali. Quando ho firmato con l'Inter, ho iniziato ad approfondire i valori fondamentali del club. Cosa ha reso l'Inter così speciale in passato, perché non ha vinto nulla negli ultimi anni? Ho parlato con tutti coloro che hanno lavorato nel centro di allenamento, con i giocatori, gli allenatori, i portieri, i cuochi e ho chiesto loro cosa significasse per loro l'Inter e che immagine dovesse trasmettere il club. Ne ho fatto una presentazione in italiano, spagnolo e inglese perché tutti potessero vederla. Con l'intenzione di indirizzare tutti lo stesso obiettivo di far tornare l'Inter un club vincente. Col senno di poi ci ho messo troppa energia, mentre in un club del genere si tratta solo di vincere. Avrei dovuto concentrarmi solo sul calcio, e forse sarei stato rimanere più di tre mesi. Questa è una saggia lezione".

De Boer prosegue: "Ovviamente ero abituato all'Ajax, dove non solo conoscevo tutti, ma anche tutte le sezioni mi sostenevano. All'Inter le gambe della mia sedia sono state subito segate da una 'quinta colonna' e un ex presidente scontento. Volevo una conversazione con il personale medico, uno scambio di pensieri aperto e onesto per vedere come potevamo aiutarci e rafforzarci a vicenda, dato che spesso ci sediamo intorno a un tavolo nei Paesi Bassi per condividere le opinioni e le esperienze reciproche. Ma ho visto subito, mentre ci sedevamo intorno al tavolo, che nessuno avrebbe detto niente. Quindi quella conversazione era completamente inutile. So quanto sia importante il riposo quindi ho voluto concedere un giorno di riposo ai giocatori dopo un periodo intensivo di quattordici giorni di partite e allenamenti per poi ricominciare con una seduta per dare la possibilità a chi è leggermente infortunato di riprendersi. Beh, un giorno libero non era nel dizionario. Sicuramente la prossima volta farei diversamente, se avessi saputo cosa stava succedendo all'Inter non avrei mai firmato. Hanno continuato allo stesso modo dopo che me ne sono andato, con il risultato che ci sono stati non so quanti allenatori dopo di me".