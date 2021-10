Dalmat: “Inter-Juve grande gara, bisogna vincere per i tifosi”

Il messaggio su Instragram dell'ex centrocampista nerazzurro

Stephane Dalmat non ha dimenticato i suoi trascorsi in nerazzurro e sui social continua a professare la propria fede calcistica. "Stasera grande gara contro la Juve, dobbiamo vincere per i tifosi, per tutti e dimostrare che l'Inter fa paura come tanti anni fa. In bocca al lupo", il messaggio postato su Instagram dall'ex centrocampista nerazzurro.