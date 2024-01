Al momento la permanenza di Xavi non è bilico, ma il Barcellona farà le sue valutazioni definitive al termine della stagione. Il club blaugrana terrà conto del porcorso in Champions e del raggiungimento o meno di trofei, con il nome di Thiago Motta sullo sfondo. L'ex Inter, riporta Cadena SER, sembra essere uno dei profili più graditi al presidente Laporta per l'eventuale dopo-Xavi.