Possibile ritorno in Serie A per Mario Balotelli. Come riportato da Footmercato, l'ex attaccante di Inter e Milan avrebbe il desiderio di tornare a giocare in Italia. E potrebbe effettivamente succedere, sebbene non in un club di primissima fascia: sulle tracce del calciatore ci sono infatti Udinese, Salernitana ed Empoli. I friulani, sedicesimi in campionato, cercano soluzioni per rinforzare il reparto avanzato, mentre i campani devono far fronte alla possibile partenza di Boulaye Dia. Anche i toscani ricercando un rinforzo d'esperienza per evitare la retrocessione.