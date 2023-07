Premiato oggi con una targa speciale nel corso della festa della Curva Nord, l'ormai ex nerazzurro Danilo D'Ambrosio ha rilasciato dal palco alcune brevi dichiarazioni: "So che mi volete bene davvero, mi apprezzate perché cerco di essere un professionista ma anche un esempio per i miei figli - ha detto il difensore visibilmente commosso -. Quando sento questo affetto sincero mi sento onorato, non smetterò mai di ringraziarvi per quello che mi avete dimostrato in questi anni. Farò sempre il tifo per voi che volete bene all'Inter. L'Inter per me è una famiglia anche se andrò via, sarà sempre parte di me. Sempre forza Inter", le sue parole".