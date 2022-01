Cruzeiro, Ronaldo bersaglio d’accuse per l’addio del portiere Fabio

I supporter del club non hanno affatto gradito la separazione con una bandiera

Proprietario del Cruzeiro da dicembre. Ma Ronaldo il "Fenomeno" è già stato posizionato, nemmeno senza troppi fronzoli, davanti alla prima contestazione dei tifosi. Il motivo? Gli viene rimproverata la separazione con il portiere Fabio. In queste infatti ore il club, alle prese con problemi finanziari, ha ufficializzato che il 41enne estremo difensore, vera e propria bandiera del Cruzeiro dal 2005, non farà più parte della squadra. Il Corriere dello Sport riferisce come i tifosi non abbiano gradito e si sono riuniti davanti alla sede del club, intonando cori contro Ronaldo e la dirigenza.