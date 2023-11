Anche se ha lasciato il calcio europeo per migrare nei ricchi lidi sauditi, Marcelo Brozovic rimane un punto di riferimento per la Nazionale croata. Zlatko Dalic, ct dei Vatreni, ha parlato proprio dell'importanza che ricopre l'ex giocatore dell'Inter nei suoi schemi: "Per noi è il motore della squadra e il protagonista lì in mezzo. Ha giocato l'ultima partita ad alto livello, è un giocatore di qualità e bravo e mi aspetto che sia sempre così. Lui è la mia grande speranza e la mia grande forza. Non ho mai dubitato di lui".