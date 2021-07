Cordoba: “Dissi a Mancini che volevo Yepes all’Inter, poi arrivò Samuel”

Il colombiano svela nella sua autobiografia che l'attuale ct azzurro lo avrebbe voluto al Manchester City

Nell'autobiografia pubblicata in Colombia, Ivan Ramiro Cordoba parla con molta cura del rapporto con Roberto Mancini , un tecnico che definisce "molto speciale, mi ha dato molta fiducia". Al punto che, scrive lo stesso ex difensore dell'Inter, il ct azzurro avrebbe voluto portarlo al Manchester City. Il loro rapporto era così buono che nell'estate del 2005, l'allora tecnico dell'Inter, che cercava un compagno di reparto per il colombiano, gli chiese chi volesse firmare per giocare al suo fianco.

"Gli ho detto che mi sarebbe piaciuto giocare con Mario Yepes perché lo conosco a memoria. E mi ha detto che avremmo provato a vedere come lo avremmo assunto", afferma Cordoba alla Efe, aggiungendo: "Ma a causa di quelle circostanze di vita in quel momento il club si è reso conto che Walter Samuel non stava facendo bene e il Real Madrid era ben disposto a darlo via in prestito. L'Inter lo prese lì".