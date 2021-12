Conte: “Vieira centrocampista fantastico, può diventare un bravo manager”

Il tecnico degli Spurs: "Sta facendo bene, sono contento per lui"

Antonio Conte prevede una carriera di successo da allenatore per Patrick Vieira, suo prossimo avversario domani nella sfida del Boxing Day che metterà di fronte Tottenham e Crystal Palace. "E' stato un centrocampista fantastico e solitamente quando giochi in quel ruolo hai più possibilità di diventare un tecnico perché vedi il gioco a livello difensivo e offensivo. Sono sicuro che Patrick può diventare un grande manager, sta facendo bene e sono contento per lui", le parole di Conte.