Conte ritrova Ranieri: “Incrocio le dita. Lo scorso anno mi ha battuto”

L'ex allenatore dell'Inter ricorda il doppio confronto tra la sua Inter e la Samp

Il 1° di gennaio derby tutto italiano in Premier League: si affrontano Conte e Ranieri in Watford-Tottenham. Ecco le parole del tecnico degli Spurs che torna con la mente anche al doppio confronto dell'anno scorso ai tempi di Inter e Samp. "Grande stima per Claudio, anche al di fuori del campo. Lui ha fatto qualcosa di straordinario qui vincendo con il Leicester, dimostrando che tipo di allenatore sia. In Italia, a parte il Milan, ha allenato tutte le squadre top. Dunque grande esperienze e grande carisma. Ha sempre voglia di misurarsi, come dimostrato dalla sfida che ha accettato di tornare in Inghilterra. Incrocio le dita, visto che all'andata l'anno scorso mi ha battuto. Poi al ritorno ho vinto io (sorride, ndr). Ci sarà grande affetto, mi farà piacere salutarlo".