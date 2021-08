Conte rafforza il profilo comunicativo: accordo con la Stars on Field

L'agenzia gestisce la comunicazione di varie celebrità dello sport e dello spettacolo

Dopo aver siglato l’accordo con Sky Sport per la prossima edizione della Champions League, Antonio Conte ha firmato un contratto anche con una nuova agenzia di comunicazione. Si tratta della Stars on Field, nota scuderia milanese specializzata in sportivi e celebrità in generale. Nell’inter l’agenzia segue già Andrea Ranocchia e Alessandro Bastoni, ma tra i vip figurano anche nomi del calibro di Andrea Pirlo e Federica Nargi. In attesa di capire quale sarà la sua nuova avventura in panchina, Conte rafforza il suo profilo comunicativo.