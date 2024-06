Lukaku e Conte di nuovo insieme? Dopo l'ultima parentesi vincente all'Inter, i due potrebbero tornare a lavorare ancora in Italia, questa volta a Napoli. Dopo l'elogio in conferenza stampa da parte del tecnico, interpellato proprio sulla questione Lukaku, ci ha pensato l'attaccante belga a "restituire" il favore e ad alimentare i rumors di mercato, con un like al post del Napoli in occasione della presentazione ufficiale di Conte.