Conte, finisce a tavolino l’avventura europea: ufficiale la sconfitta col Rennes

Concesso il 3-0 a tavolino ai bretoni, che chiudono primi nel loro girone di Conference League. Vitesse ai playoff

La UEFA ha ufficializzato la sconfitta per 3-0 a tavolino del Tottenham di Antonio Conte contro il Rennes. La partita, valida per l’ultima giornata dei gironi della UEFA Conference League, non è mai stata giocata a causa delle positività nel gruppo squadra inglese. La decisione presa da Nyon, in conformità con l’Allegato J.3.1 al Regolamento della competizione, vede dunque il club inglese escluso dalla competizione, con i francesi che invece accedono da primi del girone G agli ottavi di finale.