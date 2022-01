Conte e il mercato di gennaio: “Bisogna fare qualcosa, la rosa non è così ampia”

Il manager degli Spurs: "Sappiamo benissimo che se c'è l'occasione, e anche se non è la migliore, dobbiamo coglierla"

Al giro di boa del mercato di riparazione, le richieste di Antonio Conte alla proprietà del Tottenham non sono cambiate: servono rinforzi, non per forza prime scelte. "Non so se arriverà qualcuno - ha ammesso il manager degli Spurs in conferenza stampa -. So che a gennaio è sempre molto difficile muoversi, è più facile acquistare giocatori importanti in estate. Ma allo stesso tempo sappiamo benissimo che se c'è l'occasione, e anche se non è la migliore, bisogna fare qualcosa. Ripeto: siamo in una situazione in cui dobbiamo cercare di rinfoltire la rosa perché non è così ampia".