Conte deluso dopo il pari con il Southampton: “Avremmo potuto fare meglio”

"Giocare dopo 40-44 ore non è facile perché non si recupera" lamenta inoltre l'ex nerazzurro

Ancora imbattuto Antonio Conte con il suo Tottenham che nella giornata di ieri ha ottenuto un pari per 1-1 in casa del Southampton, risultato che non soddisfa totalmente l'ex interista. "Le occasioni vanno sfruttate. Se giochi in undici contro dieci devi fare meglio. Giocare dopo 40-44 ore non è facile perché non si recupera. E la fatica ti fa prendere decisioni sbagliate, specialmente in area per l'ultimo passaggio. Un punto è un punto. Non è facile giocare qui e portare a casa un buon risultato ma credo avremmo potuto fare meglio" ha detto nel post gara.