Dopo un controllo medico di routine effettuato ieri in Italia, Antonio Conte, manager del Tottenham, sarà costretto a restare nella sua casa di famiglia per riprendersi dal recente intervento chirurgico alla cistifellea. "Il mio grande senso di responsabilità nei confronti di club, giocatori, staff e tifosi mi ha portato ad anticipare i tempi di rientro - ha raccontato l'ex Inter sul proprio profilo Instagram -. Purtroppo ho sottovalutato l'intervento, che non è stato di routine, ma per una seria e inaspettata emergenza.