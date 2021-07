Conference League, il Tre Penne di Maicon eliminato dalla Dinamo Batumi

Subito fuori i sammarinesi, travolti 7-0 tra andata e ritorno dai georgiani

E' finita subito l'avventura in Conference League del Tre Penne di Maicon, spazzato via con un risultato aggregato di 7-0 dalla Dinamo Batumi, nel primo turno di qualificazione della nuova competizione Uefa. Dopo il 4-0 dell'andata a San Marino, i georgiani si sono ripetuti in casa loro con un secco 3-0 maturato nel giro di un'ora di gioco: i gol Sanogo, Manjgaladze e Flamarion hanno certificato l'eliminazione dell'eroe del Triplete interista, in campo per 65' da centrale di una difesa a 3.