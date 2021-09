Colpo di stato in Guinea, Marocco al sicuro. Hakimi: “Siamo sani e salvi”

L'esterno marocchino ha tranquillizzato tutti con un messaggio social, la sua Nazionale è tornata nel proprio paese

Per fortuna oltre allo spavento e alla preoccupazione non c'è stato nulla da aggiungere: la Nazionale del Marocco, che si è trovata nel pieno di un colpo di stato in Guinea, nella città di Conakry dove era in ritiro in attesa di affrontare la Nazionale di casa, ha fatto rientro nel proprio paese sana e salva. La partita, ovviamente, è stata rinviata dalla FIFA. A dare ulteriori rassicurazioni uno dei maggiori esponenti del Marocco, l'ex nerazzurro Achraf Hakimi, che via social ha tranquillizzato tutti: "Grazie per i messaggi di sostegno, è stata una giornata molto intensa ma grazie a Dio siamo sani e salvi in Marocco".