Si è spento il Professor Luigi Colombo: “L’Inter uno dei suoi grandi amori”

È stato dottore all’Inter dal 1978 al 1995: il cordoglio del Sindaco di Cesano Boscone

Nella tarda serata, come riporta Mi-lorenteggio.com, anche il Sindaco di Cesano Boscone ha voluto esprimere il suo cordoglio: "È mancato dopo una lunga malattia il prof. Luigi Colombo, cardiologo di fama, noto anche per essere stato uno dei pionieri della medicina dello sport, ambito in cui ha ricoperto diversi incarichi di prestigio, tra cui quello di medico sociale dell’Inter e medico federale FIGC. L’Inter è stata uno dei suoi grandi amori, avendo vissuto nel team gli anni della 'Milano da Bere' e della 'meneghinità' della composizione societaria del club (erano gli anni di Peppino Prisco e del Trap!). Cesanese doc, per via della residenza prossima al comune fino a pochi mesi fa era per me un incontro quotidiano: spesso occasione di aneddoti sui giocatori dell’Inter di quegli anni – Altobelli, Beccalossi, Beppe Baresi, Zenga – o sulle iniziative di beneficienza di cui era promotore presso il Rotary Club. Ma, forse, lo ricorderò sempre quando mi passava avanti tutto trafelato: 'Ciao sindaco, sto andando allo stadio. Devo sbrigarmi perché vedo la partita con la vedova Fraizzoli (ex presidente dell’Inter, ndr) e mi sta già aspettando!'. Ciao Professore! Buona partita!Il mio abbraccio a Gico, Betta, Nicola, la signora Rina e tutta la splendida famiglia Colombo".