Chelsea, Tuchel: “Uno con la classe di Lukaku mancava alla squadra”

Il tecnico dei Blues: "Romelu è umile e crea energia intorno a lui, è un attaccante di livello mondiale"

Dopo avergli visto decidere il match di debutto in Champions League contro lo Zenit San Pietroburgo, il tecnico del Chelsea Thomas Tuchel elogia nuovamente Romelu Lukaku ai microfoni di Sky Sports Uk: "La serata di Romelu non è stata facile. Non abbiamo creato molte occasioni per lui ma è il tipo di ragazzo che non perde fiducia nei suoi mezzi. Ed è per questo che è un attaccante di livello mondiale. Non se ne trovano tanti di attaccanti con le sue qualità. Abbiamo vinto anche senza Romelu e ottenuto risultati. Ma lui era il tipo di profilo che ci mancava, non solo per il talento ma per la personalità. È un ragazzo così umile, grande comunicatore nello spogliatoio e che crea una certa energia intorno a lui nella squadra di cui siamo orgogliosi".