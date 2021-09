Chelsea, Tuchel: “Tra Lukaku e Kane c’è una sola, grande somiglianza”

Il tecnico dei Blues: "Entrambi amano segnare gol decisivi. Poi sono giocatori molto diversi"

Parlando in conferenza stampa a due giorni dal match tra il suo Chelsea e il Tottenham, il tecnico dei Blues Thomas Tuchel ha fatto un parallelo tra i grandi bomber delle due contendenti, Romelu Lukaku e Harry Kane: "I due hanno un'unica, grande somiglianza: segnano gol decisivi. Amano segnare e hanno sempre segnato, non importa in quale competizione. Questa è la somiglianza. A parte questo, sono giocatori molto diversi, con uno stile di gioco molto diverso. Dobbiamo concentrarci su come impedire che Kane possa ricevere il pallone, perché una volta che ha la palla è uno dei ragazzi più pericolosi al mondo per finalizzazioni".