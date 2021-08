Chelsea, Tuchel: “Lukaku con l’Arsenal? Speriamo, ma dovrebbe essere così”

Il tecnico dei Blues prima del derby coi Gunners: "Romelu è quel tipo di profilo che ci mancava in attacco"

Thomas Tuchel annuncia che domani dovrebbe essere il giorno buono per il ritorno in campo con la maglia del Chelsea di Romelu Lukaku. A due giorni dalla gara contro l'Arsenal, il tecnico tedesco afferma: "Speriamo possa esserci, ma dovrebbe essere così. Abbiamo ancora un allenamento da fare, ma la settimana è stata un carico pesante per lui perché era nel gruppo con gli altri titolari che hanno cominciato in ritardo. Oggi è stata una seduta a bassa intensità e domani faremo un allenamento importante prima della partita".