Cassano duro su Lukaku: “Se hai dei merluzzi e non sai come muoverti…”

Fa ancora parlare di sé l'ex attaccante, con dichiarazioni forti

Nel corso della puntata di ieri sera alla "Bobo Tv", c'è andato pesante Antonio Cassano sull'attaccante belga Romelu Lukaku: "In Inghilterra è dura, giochi contro difensori rocciosi che ti marcano senza concederti spazio, poi se hai dei merluzzi (ride, ndr) e non sai come muoverti... diventa difficile. Non è come in Italia che affronti avversari di calibro inferiore, là è tutta un'altra musica".