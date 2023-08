(ANSA) - GENOVA, 08 AGO - Obiettivo Casadei per il Genoa. Il club rossoblù è a un passo dal prestito del centrocampista Cesare Casadei del Chelsea, classe 2003. L'ex capitano della Primavera dell'Inter passato poi direttamente in Inghilterra ai londinesi è stato seguito a lungo dal Grifone che è pronto ad affondare il colpo ma dovrà superare la concorrenza del Leicester di Maresca che quest'anno gioca in Championship e punta alla promozione in Premier. Il Genoa da tempo segue sottotraccia il giocatore e l'affare tra le parti sarebbe a buon punto con i rossoblu che puntano a chiudere l'accordo in brevissimo tempo.

Casadei andrebbe ad occupare la casella lasciata libera dalla cessione di Lipani al Sassuolo completando così il reparto di centrocampo. I rossoblù si ritroverebbero in questo modo ad avere in rosa sia il miglior giocatore dell'ultimo mondiale Under 20, Casadei appunto, sia il secondo classificato, il difensore centrale uruguaiano Alan Matturro.