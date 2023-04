Dopo la mortificante sconfitta rimediata al St. James Park per mano del Newcastle, Jamie Carragher attacca duramente il Tottenham e soprattutto il suo allenatore Cristian Stellini dagli studi di CBS Sports: "Il Tottenham è una vergogna! Si sono schierati a quattro in difesa per la prima volta in questa stagione, con Pedro Porro terzino che non sa difendere e Ivan Perisic che è esterno. Prendete subito subito un vero allenatore, non l'amico di Conte!".