Pace fatta tra Samuel Eto'o e Marc Brys. Il presidente della Federazione del Camerun si è presentato in conferenza stampa al fianco del ct per sancire la pace tra i due dopo le polemiche delle scorse settimane.

"Non ci metterò molto, comincio scusandomi. Durante il nostro primo sfortunato incontro le emozioni sono state tantissime. Preferisco dirlo così. Sono felice di aver parlato con l’allenatore. Abbiamo delle convinzioni, non cambieremo. Lavoriamo da 2 anni per dare il meglio - le sue parole -. Era importante mantenere la rotta per il Camerun . Mi scuso per l'ultima volta. Siamo un popolo orgoglioso che ama le vittorie. Dobbiamo dare tempo all'allenatore. Mister, i nostri destini sono legati e puoi annoverarmi tra i tuoi sostenitori. Finché vince il Camerun, il presidente che sono io non avrà problemi"