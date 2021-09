Caldirola: “Ero milanista, ma dieci anni di Inter non possono non cambiarti”

Il difensore del Monza: "Non scorderò mai il debutto in Champions a San Siro con i nerazzurri"

Dopo un lungo peregrinare in giro per l'Europa, Luca Caldirola è approdato al Monza, s quadra tifata da bambino , all'età di 30 anni: "Andavo allo stadio tutte le domenica con mio papà e mio fratello - ha raccontato il difensore brianzolo a il Giornale di Monza -. Ricordo un Monza-Napoli con un pienone incredibile e le sfide con l'Atalanta".

Il cuore del giovane Caldirola era anche rossonero, ma si è tinto colorato di altri due colori grazie alla sua parentesi professionale all'Inter: "Da piccolo ero milanista, ma più di dieci anni in nerazzurro non possono non cambiarti. Non scorderò mai il debutto in Champions a San Siro: un freddo cane ma che passò subito in secondo piano".