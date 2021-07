Caio svela: “L’Inter non mi fece andare ad Atlanta ’96, ecco perché lasciai”

L'attaccante brasiliano rivela il retroscena negli studi di TV Globo dove commenta i Giochi di Tokyo

Tra gli opinionisti dell'emittente brasiliana TV Globo per i Giochi Olimpici di Tokyo, la meteora interista degli anni '90 Caio Ribeiro Decoussau ha rivelato che uno dei motivi per i quali lasciò il club nerazzurro fu anche l'impedimento alla partecipazione all'edizione del 1996 di Atlanta, dove il Brasile ottenne la medaglia di bronzo: "Avrei dovuto far parte di quella squadra. Ho disputato l'intero ciclo olimpico ma non fui lasciato andare dall'Inter. Ecco perché alla fine ho deciso di andare al Napoli".