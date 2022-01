Cagliari, Mazzarri contento della prova di Dalbert: “Su di lui ho delle idee”

Il brasiliano ha ben figurato da mezzala: "Per me è stata una scelta azzeccata, ha fatto una bella partita"

Tanta amarezza per due punti definiti "super persi" da parte del tecnico del Cagliari Walter Mazzarri, intervenuto in conferenza stampa dopo il pareggio contro la Fiorentina. Il mister di San Vincenzo, oltre al rammarico per l'occasione gettata via, esprime anche parole di elogio per la prestazione del brasiliano Dalbert Henrique, schierato oggi nell'insolito ruolo di mezzala: "Su Dalbert ho delle idee: se acquisisce consapevolezza nei propri mezzi può segnare di più. Oggi mi è sembrata la scelta più logica ed è stata una scelta azzeccata per me per il lavoro che ha svolto su Lucas Torreira. In più ha avuto anche la chance del 2-0 e penso abbia fatto una bella partita".