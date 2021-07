Buon compleanno, Cipe! Il pensiero dell’Inter per Giacinto Facchetti

Quest'oggi l'ex capitano nerazzurro avrebbe compiuto 79 anni: "Impossibile non pensare a lui quando Handanovic ha alzato il tricolore"

Quest'oggi, Giacinto Facchetti avrebbe compiuto 79 anni. Nel giorno del suo compleanno, l'Inter rivolge un pensiero all'immortale capitano nerazzurro: "Umiltà, sacrificio, passione e un infinito senso di appartenenza per i nostri colori. Giacinto Facchetti e l'Inter sono sempre stati legati in maniera indissolubile: campione dentro e fuori dal campo, il suo esempio e il suo ricordo ci accompagnano ancora oggi e restano vivi nella memoria di tutti gli interisti. È stato impossibile non rivolgere un pensiero al Cipe quando Handanovic ha alzato sotto il cielo di San Siro il diciannovesimo tricolore della nostra storia o quando una settimana fa l'Italia è diventata per la seconda volta campione d'Europa. Icona dell'Inter e della Nazionale, Giacinto è al nostro fianco, come il primo giorno in cui ha indossato il nerazzurro. Da quel momento, da quel lontano 1961, per sempre con noi".