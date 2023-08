"Sono felice e motivato di essere qui, è un'opportunità importante. Ho avuto due infortuni importanti, ma sono pronto e preparato per aiutare la squadra che è forte, lavora tanto e sono qui per aiutare tutti". A parlare è Gabriel Brazao, portiere brasiliano passato in prestito dall'Inter alla Ternana. Intercettato dalla stampa locale dopo il test con la Primavera, il classe 2000 si è raccontato spiegando anche i motivi della sua scelta. Ecco quanto raccolto da Ternananews.it.

Quali sono le tue caratteristiche?

"Sono completo, mi piace giocare con i piedi, mi piace anche uscire palla alta. Devo lavorare tutti i giorni per stare meglio, devo fare bene in tutto".

Con i piedi abbiamo visto hai molta confidenza, parli anche molto con il reparto.

"Sì, mi piace giocare con i piedi, anche in Nazionale e con l'Inter. Parlo con i miei compagni per aiutarli, io vedo tutto il campo e li posso aiutare".

È stato difficile per te scegliere la Ternana?

"No, sono qui per aiutare. Ho visto il progetto, avevo un'altra offerta ma credo di aver fatto la scelta giusta".

Qual è la tua qualità migliore?

"Sono spesso decisivo".

Hai parlato con Iannarilli?

"E' una bravissima persona, mi sta aiutando tanto, è un grande portiere ed è fantastico come uomo. Abbiamo un bel rapporto, anche con i ragazzi che erano qui a fare l'allenamento con noi. Chiamo tutti per nome per aiutarli, qui mi sento a casa".