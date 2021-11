Branca: “Esternazioni di Mou stimolanti, mai vissute come pressioni”

"Se capitano episodi che danneggiano il percorso... Non è questione di alibi" difende il portoghese

L'ex storico ds nerazzurro Marco Branca, intervenuto a Teleradiostereo, ha detto la sua sul tecnico della Roma, nome a lui piuttosto conosciuto, José Mourinho. "Che Mourinho ho ritrovato? Il solito, prima o poi qualche periodo meno brillante doveva capitare, succede alle grandi squadre, figuratevi se non poteva accadere ad una formazione che ha iniziato un nuovo percorso. Bisogna avere pazienza, serve tempo: si dovrà costruire una rosa più forte e maggiormente competitiva. Lui ha una personalità spiccata e può risultare antipatico. Ci sono state delle problematiche tecniche nella partita di coppa, mentre se oggettivamente capitano degli episodi che danneggiano il percorso di una squadra che è in costruzione, diventa più difficile: non è un discorso per dare alibi, ma è un ragionamento che va fatto" ha detto in difesa del portoghese.