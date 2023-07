Dopo l'annuncio ufficiale della firma con il Bournemouth in prestito per un anno, Ionut Radu ha rilasciato la sua prima intervista ai canali del club inglese: "Una settimana fa il mio manager mi ha chiamato per dirmi dell'intersse del Bournemouth. Ero molto eccitato perché l'interesse di un club di Premier League è qualcosa di importante".

Hai giocato in Romania, Francia, Italia, quali differenze ti aspetti di trovare nel campionato inglese?

"Penso molte, lo reputo il miglior campionato del mondo, qualità, velocità e altri aspetti saranno differenti".

E' il tuo sogno giocare in Premier?

"Certo, è il sogno di ogni ragazzo che comincia a giocare a calcio, è un livello top".

Ci sono stati giocatori rumeni importanti in Premier, vuoi aggiungere il tuo nome ai loro?

"Certo, è uno dei miei obiettivi".

Il Bournemouth ha una buona tradizione di portieri, quanto hai seguito in questi anni la Premier?

"Molto, è facile vedere video della Premier sui social, è difficile starne lontani, e ci sono molti campioni".

Dovrai lottare per ritagliarti un ruolo in squadra.

"E' normale ma la competizione è quella che accende il fuoco in ogni calciatore, la motivazione è importante. Siamo un buon gruppo di tre portieri e ci motiveremo a vicenda per lavorare sempre al massimo".

Hai giocato in Inghilterra con l'Under 21 nel 2018 a Wolverhampton, hai altre esperienze qui?

"Ci ho giocato una volta con l'Inter contro il Liverpool in Champions, e in Nazionale".

Sei stato giocatore dell'anno in Romania nel 2019 dopo aver raggiunto le semifinali degli Europei Under 21, devi essere molto orgoglioso.

"Sì è stato un bel momento per la mia carriera, abbiamo giocato proprio contro l'Inghilterra, ed è stato un bel momento per tutta la Romania perché non ci aspettavamo quel risultato".

Che obiettivi ti poni qui al Bournemouth?

"E' la prima esperienza in Inghiterra, essere qui è già un traguardo. Voglio lavoraresodomolto e voglio dimostrare di essere pronto per la Premier".