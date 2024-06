Borja Valero si fida ciecamente di Luciano Spalletti rispetto a quelle che saranno le sue scelte di formazione per Svizzera-Italia, ottavo di finale di Euro 2024 che andrà in scena sabato sera: "il mister conosce i giocatori meglio di tutti, li vede tutti i giorni in allenamento. Per i due anni che ho vissuto con lui all'Inter, dico che è l'allenatore perfetto per tirare fuori il meglio dal gruppo", le parole dello spagnolo a Sky Sport.