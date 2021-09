Borja Valero: “Ripartire dalla Promozione scelta di testa e cuore”

I motivi della scelta che l'hanno portato a ripartire dal dilettantismo

È arrivato in Vespa per allenarsi. Con la massima semplicità, ma con grandissima voglia di rimettersi in gioco partendo da quei valori importanti come la lealtà e lo spirito di gruppo dopo anni a livelli agonistico. Borja Valero, puntualissimo, al primo allenamento con il c.s. Lebowski, società cooperativa sportiva dilettantistica fiorentina che milita in Promozione: "Ho già spiegato i motivi della mia scelta - riferisce ai microfoni de La Repubblica -, voglio dare visibilità a questa bellissima storia. Questa nuova avventura la prendo seriamente come ho sempre fatto. Bisogna metterci tanto cuore e tanta testa. La società porta avanti diverse iniziative affini al mio stile di vita e cercherò di dare il massimo contributo in campo e fuori.