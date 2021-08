Borja Valero commentatore in tv? Dazn ci prova, l’ex Inter ci pensa

Il centrocampista spagnolo ha ricevuto anche un'offerta dal club dilettantistico Centro Storico Lebowski

Nuova vita per Borja Valero? Secondo quanto riportato da La Nazione, il centrocampista spagnolo ex Inter potrebbe entrare nella famiglia Dazn e intraprendere una carriera da commentatore e opinionista tv. Dopo aver lasciato la Fiorentina al termine del contratto, si è vociferato anche di un suo possibile approdo nel calcio dilettantistico, per la precisione al Centro Storico Lebowski.