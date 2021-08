Borja Valero ci ripensa sull’addio al calcio e riparte dalla Promozione

Dopo l'addio al calcio, l'ex nerazzurro torna a giocare con il Centro Storico Lebowski

Sembrava la fine ma fine non era. Dopo l'addio alla Fiorentina e il saluto al calcio, Borja Valero ci ripensa e riapre la scatola degli scarpini. Si apre un nuovo capitolo nella vita dell'ex centrocampista interista, pronto a firmare con il Centro Storico Lebowski, club dilettantistico fiorentino che milita in Promozione. A renderlo noto è Gianlucadimarzio.com che racconta come l'idea sia nata quasi per gioco dopo un fotomontaggio diventato virale sui social che ha scatenato la fantasia dei tifosi che hanno sollecitato l'attenzione dello spagnolo fino a suggestionarlo al punto da fargli accettare il progetto e la nuova sfida.